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Общество
Правительство РФ хочет уничтожать некондиционные продукты за счет их владельцев
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    Правительство РФ хочет уничтожать некондиционные продукты за счет их владельцев

    6:24  15 Сентября 2017
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    Правительство РФ хочет уничтожать некондиционные продукты за счет их владельцев

    Москва, 15 сентября. Правительство РФ рассматривает возможность уничтожения некачественных пищевых продуктов за счет их владельцев.

    Сообщается, что Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции изучает возможность предоставления соответствующей госуслуги или наложения штрафа в размере которого будут учтены расходы на ликвидацию продуктов.

    В материале газеты Известия говорится, что заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов предложил уничтожать некачественные продукты «в форме государственной услуги с определением соответствующей платы за ее предоставление».

    Напомним, что в настоящее время в России уничтожают только запрещенные к ввозу продукты из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии

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    Автор: Ирина Новикова
    #некондиция #уничтожение продуктов
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