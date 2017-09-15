Правительство РФ хочет уничтожать некондиционные продукты за счет их владельцев

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Москва, 15 сентября. Правительство РФ рассматривает возможность уничтожения некачественных пищевых продуктов за счет их владельцев.

Сообщается, что Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции изучает возможность предоставления соответствующей госуслуги или наложения штрафа в размере которого будут учтены расходы на ликвидацию продуктов.

В материале газеты Известия говорится, что заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов предложил уничтожать некачественные продукты «в форме государственной услуги с определением соответствующей платы за ее предоставление».

Напомним, что в настоящее время в России уничтожают только запрещенные к ввозу продукты из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии