Зенитчики ВКС РФ защитили Москву от удара врага в рамках учений «Запад-2017»

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Москва, 15 сентября. Подразделения ПВО ВКС РФ в рамках учений «Запад-2017» прикрыли Москву от удара условного противника.

«Всего в рамках выполнения задач было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке», — сообщили о результатах учений в министерстве обороны России.

После того, как цели были обнаружены, боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» провели их захват и произвели уничтожение электронными пусками зенитных ракет.

Как уточнили в МО РФ, перед отражением атак расчеты С-400 «Триумф», находясь под прикрытием комплексов «Панцирь-С», совершили марши в обозначенные районы, где произошло развертывание и приведение в полную боевую готовность техники.