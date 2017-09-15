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Россия
Зенитчики ВКС РФ защитили Москву от удара врага в рамках учений «Запад-2017»
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    Зенитчики ВКС РФ защитили Москву от удара врага в рамках учений «Запад-2017»

    5:54  15 Сентября 2017
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    Зенитчики ВКС РФ защитили Москву от удара врага в рамках учений «Запад-2017»

    Москва, 15 сентября. Подразделения ПВО ВКС РФ в рамках учений «Запад-2017» прикрыли Москву от удара условного противника.

    «Всего в рамках выполнения задач было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке», — сообщили о результатах учений в министерстве обороны России.

    После того, как цели были обнаружены, боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С»  провели их захват и произвели уничтожение электронными пусками зенитных ракет.

    Зенитчики ВКС РФ защитили Москву от удара врага в рамках учений «Запад-2017»

    Как уточнили в МО РФ, перед отражением атак расчеты С-400 «Триумф», находясь под прикрытием комплексов «Панцирь-С», совершили марши в обозначенные районы, где произошло развертывание и приведение в полную боевую готовность техники.

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #вкс рф #с-400 #панцирь-с #запад-2017
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