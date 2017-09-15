Шнобелевскую премию вручили в США

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Гарвард, 15 сентября. Церемония вручения 27-й Шнобелевской премии прошла в американском Гарвардском университете.

Сообщается, что лауреатами Шнобелевской премии мира стали ученые из Цюрихского университета, доказавшие, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду помогает избавиться от храпа и улучшает сон.

Премию по экономике получили австралийцы Мэттью Роклофф и Нэнси Грир, установившие, что после того, как в руках игроков в казино побывает крокодил, они делают более высокие ставки.

В области анатомии лауреатом назван Джеймс Хиткоут из Великобритании, открывший, что после 30 лет человеческие уши начинают расти примерно на 2 мм за десяток лет.

Итальянские ученые получили награду за доказательство того, что многие близнецы не отличают друг друга на снимках.