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Россия будет развивать медицинский туризм
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    Россия будет развивать медицинский туризм

    6:25  15 Сентября 2017
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    Россия будет развивать медицинский туризм

    Москва, 15 сентября. В министерстве здравоохранения РФ решили развивать медицинский туризм. Число иностранных пациентов планируется довести до 500 тысяч человек в год.

    Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой считает, что в ближайшее время у России есть все шансы войти в пятерку стран-лидеров медицинского туризма, пишет газета «Известия».

    По поручению главы российского государства в марте 2017 года был создан проектный офис Минздрава РФ по развитию въездного медицинского туризма. Он будет заниматься реализацией программы привлечения иностранных пациентов.

    В рамках проекта в России планируется сформировать регионы-кластеры. Они станут базой для развития медицинского туризма. В их число будут входить столичный, северо-западный, новосибирский (включая Томск) и другие кластеры. Для реализации программы определен список из 17 пилотных ФГБУ.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #минздрав рф #медицинский туризм
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