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Россия
Эксперты рассказали о будущем сельскохозяйственных ярмарок в России
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    Эксперты рассказали о будущем сельскохозяйственных ярмарок в России

    5:38  15 Сентября 2017
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    Эксперты рассказали о будущем сельскохозяйственных ярмарок в России

    Москва, 15 сентября. Сельскохозяйственные ярмарки в России в самое ближайшее время могут исчезнуть как вид торговли.

    О не слишком привлекательных перспективах российских фермеров пишут «Известия», ссылаясь на исследования Национального рейтингового агентства (НРА), эксперты которого попытались смоделировать будущее производителей сельскохозяйственной продукции.

    Виновники краха некогда популярной формы торговли – крупные торговые сети, которые год от года увеличивают свою долю на рынке розничной торговли. Если  17 лет назад доля ярмарок составляла более 26%, то сейчас – всего 7%.

    Эксперты рассказали о будущем сельскохозяйственных ярмарок в России

    Вердикт экспертов — сельские рынки в ближайшие годы будут и дальше сокращать свою долю, проигрывая прежде всего по цене. При этом вариантов развития событий всего два: либо фермеры найдут дорогу в ритейлы, либо ярмарки исчезнут как вид торговли.  

    «Для рядового покупателя, наверное, ничего не изменится, если исчезнут ярмарки. Есть аналогичные продукты в розничных сетях: там и проще, и более безопасно. А для развития фермерских хозяйств это проблема», — рассказал изданию президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

    Добавим, что по итогам 2016 года список десяти крупнейших розничных сетей РФ не изменился. Лидерство по чистой выручке (без НДС) по-прежнему осталось за сетями «Магнит» и X5 RetailL Group (в каждой — более 1 триллиона рублей).

    Эксперты рассказали о будущем сельскохозяйственных ярмарок в России

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #магнит #ритейл #ярмарка #x5 retaill group
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