Южнокорейские военные определили дальность полета ракеты КНДР

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Сеул, 15 сентября. Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что ракета, запущенная КНДР в пятницу, пролетела 3700 километров.

Сообщается, что максимальная высота полета составила 770 километров.

Согласно заявлению южнокорейских военных, ракета была запущена в районе аэропорта Сунан в Пхеньяне.

Ранее Газета.ру сообщала, что утром в пятницу Северная Корея произвела пуск ракеты в сторону Японии. Отмечалось, что ракета упала в море и не нанесла ущерб японской территории.