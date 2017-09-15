Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Россия
Выпускников школ России обяжут узнавать результаты ЕГЭ на портале госуслуг
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выпускников школ России обяжут узнавать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

    5:12  15 Сентября 2017
    60

    Выпускников школ России обяжут узнавать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

    Москва, 15 сентября. Федеральное Минсвязи планирует обязать выпускников школ узнавать результаты Единых государственных экзаменов на портале государственных услуг.

    Как сообщают «Известия», для этого старшеклассники в принудительном порядке будут вынуждены регистрироваться на портале госуслуг через Единую систему идентификации и авторизации.

    Представитель ведомства рассказал изданию, что работа над этой инициативой идет с привлечением специалистов из министерства образования и науки и МВД, а также экспертов из Рособрнадзора.

    «То, что принуждают всех идентифицироваться, — это нормально. Так или иначе, все граждане перейдут к получению услуг онлайн. Чем больше автоматизация, тем больше возможностей, тем легче людям жить», — пояснил «Известиям» интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.

    Добавим, что в Минсвязи не уточнили, когда процедура станет доступна только через портал госуслуг. В настоящее время узнать результаты госэкзаменов можно как на госуслугах, так и на официальном сайте ЕГЭ.
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #россия #госуслуги #егэ
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5578

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3575

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5373

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8996

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30964
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        324
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3250
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10734
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        487