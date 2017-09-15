Выпускников школ России обяжут узнавать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

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Москва, 15 сентября. Федеральное Минсвязи планирует обязать выпускников школ узнавать результаты Единых государственных экзаменов на портале государственных услуг.

Как сообщают «Известия», для этого старшеклассники в принудительном порядке будут вынуждены регистрироваться на портале госуслуг через Единую систему идентификации и авторизации.

Представитель ведомства рассказал изданию, что работа над этой инициативой идет с привлечением специалистов из министерства образования и науки и МВД, а также экспертов из Рособрнадзора.

«То, что принуждают всех идентифицироваться, — это нормально. Так или иначе, все граждане перейдут к получению услуг онлайн. Чем больше автоматизация, тем больше возможностей, тем легче людям жить», — пояснил «Известиям» интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.

Добавим, что в Минсвязи не уточнили, когда процедура станет доступна только через портал госуслуг. В настоящее время узнать результаты госэкзаменов можно как на госуслугах, так и на официальном сайте ЕГЭ.

