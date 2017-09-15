Выпускников школ России обяжут узнавать результаты ЕГЭ на портале госуслуг
Москва, 15 сентября. Федеральное Минсвязи планирует обязать выпускников школ узнавать результаты Единых государственных экзаменов на портале государственных услуг.
Как сообщают «Известия», для этого старшеклассники в принудительном порядке будут вынуждены регистрироваться на портале госуслуг через Единую систему идентификации и авторизации.
Представитель ведомства рассказал изданию, что работа над этой инициативой идет с привлечением специалистов из министерства образования и науки и МВД, а также экспертов из Рособрнадзора.
«То, что принуждают всех идентифицироваться, — это нормально. Так или иначе, все граждане перейдут к получению услуг онлайн. Чем больше автоматизация, тем больше возможностей, тем легче людям жить», — пояснил «Известиям» интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.
Добавим, что в Минсвязи не уточнили, когда процедура станет доступна только через портал госуслуг. В настоящее время узнать результаты госэкзаменов можно как на госуслугах, так и на официальном сайте ЕГЭ.