Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР

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Нью-Йорк, 15 сентября. Источник в Организации Объединенных Наций сообщил, что в пятницу пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с очередным ракетным пуском Северной Кореи.

Сообщается, что консультационная встреча состоится в 15.00 по местному времени (22.00 по московскому времени).

Отмечается, что инициаторами созыва экстренного заседания стали Япония, Соединенные Штаты и Южная Корея.

Ранее Газета.ру сообщала, что утром в пятницу Северная Корея произвела пуск ракеты в сторону Японии.