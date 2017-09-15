Швейцария может официально запретить ношение бурки

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Берн, 15 сентября. Власти Швейцарии могут на законодательном уровне запретить ношение бурки и других исламских одеяний, полностью закрывающих лицо женщины.

По словам представителя инициативного комитета и члена партии швейцарских «народников» Аньяна Либранда, в пятницу Федеральному совету Швейцарии представят свыше 100 тыс. подписей сторонников этой идеи. После этого правительство должно будет разработать закон об общенациональном запрете бурки. Отмечается, что, если документ не пройдет через парламент, вопрос будет вынесен на референдум.

Процесс, по оценкам Либранда, может растянуться на два-три года, говорится в материале газеты Известия.