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Леди Гага отменила концерт в Рио-де-Жанейро из-за сильной боли
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    Леди Гага отменила концерт в Рио-де-Жанейро из-за сильной боли

    4:20  15 Сентября 2017
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    Леди Гага отменила концерт в Рио-де-Жанейро из-за сильной боли

    Рио-де-Жанейро, 15 сентября. Популярная американская певица Леди Гага отменила выступление на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро из-за сильной боли.

    «Бразилия, я ужасно расстроена из-за того, что чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на Rock in Rio. Я готова на все для вас, но сейчас я должна позаботиться о своем здоровье», — написала певица в своем микроблоге в Twitter.

    Исполнительница уточнила, что была госпитализирована из-за сильной боли в бедре и попросила прощения у поклонников, пообещав в скором времени выступить для них.

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    Автор: Ирина Новикова
    #леди гага #рио-де-жанейро
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