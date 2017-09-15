Леди Гага отменила концерт в Рио-де-Жанейро из-за сильной боли

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Рио-де-Жанейро, 15 сентября. Популярная американская певица Леди Гага отменила выступление на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро из-за сильной боли.

«Бразилия, я ужасно расстроена из-за того, что чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на Rock in Rio. Я готова на все для вас, но сейчас я должна позаботиться о своем здоровье», — написала певица в своем микроблоге в Twitter.

Исполнительница уточнила, что была госпитализирована из-за сильной боли в бедре и попросила прощения у поклонников, пообещав в скором времени выступить для них.