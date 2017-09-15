СМИ узнали, что большая часть кораблей ВМС Британии не могут выйти в море

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Лондон, 15 сентября. Большая часть кораблей Королевских военно-морских сил Великобритании не могут выйти в море.

Согласно информации издания The Daily Telegraph, причиной этого стала нехватка ресурсов, вызванная сокращением расходов на оборону.

Так, газета сообщает, что сейчас 13 из 19 британских фрегатов и эсминцев не в состоянии выйти в море из-за нехватки «личного состава, топлива и снабжения».

«Вооруженные силы были сокращены до такой степени, что они сводят концы с концами, чтобы защитить британских граждан», — подчеркивают авторы материала.