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СМИ узнали, что большая часть кораблей ВМС Британии не могут выйти в море
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    СМИ узнали, что большая часть кораблей ВМС Британии не могут выйти в море

    4:02  15 Сентября 2017  /обновлено: 4:02  15 Сентября 2017
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    СМИ узнали, что большая часть кораблей ВМС Британии не могут выйти в море

    Лондон, 15 сентября. Большая часть кораблей Королевских военно-морских сил Великобритании не могут выйти в море.

    Согласно информации издания The Daily Telegraph, причиной этого стала нехватка ресурсов, вызванная сокращением расходов на оборону.

    Так, газета сообщает, что сейчас 13 из 19 британских фрегатов и эсминцев не в состоянии выйти в море из-за нехватки «личного состава, топлива и снабжения».

    «Вооруженные силы были сокращены до такой степени, что они сводят концы с концами, чтобы защитить британских граждан», — подчеркивают авторы материала.

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    Автор: Ирина Новикова
    #корабль #вмс британии
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