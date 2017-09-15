Северокорейская ракета не нанесла ущерб территории Японии

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Токио, 15 сентября. Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что ракета, запущенная Северной Кореей утром в пятницу, не причинила ущерба японской территории.

По словам Суги, ракета не нанесла ущерб на суше, в воздухе и воде.

«К этому часу у нас нет информации о каком-либо ущербе, причиненном кораблям и самолетам. Также нет информации об обнаружении упавших на нашу территорию фрагментов ракеты», — отметил генсек японского правительства.

Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу Северная Корея произвела пуск новой ракеты в направлении Японии.