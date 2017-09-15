Репортер Financial Times стал добычей крокодила, решив сходить в туалет в джунглях

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Коломбо, 15 сентября. Крокодил утащил в джунгли 24-летнего журналиста издания Financial Times Пола Макклейна, решившего отойти в туалет на Шри-Ланке.

Сообщается, что Макклейн приехал на остров отдыхать и позаниматься серфингом. По имеющейся информации, инцидент произошел в заливе у лагуны под названием «Крокодиловая гора». Очевидцы случившегося рассказали, что Макклейн сильно размахивал руками, после чего исчез.

В настоящее время пропавшего репортера ищут полиция и военные, однако правоохранители считают, что шансы найти его живым ничтожно малы.

Ранее Газета.ру сообщала, что жители одной из деревень в Шри-Ланке обнаружили на территории чайной плантации крокодила длиной 518 сантиметров.