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Кроссоверы и внедорожники составили пятую часть автопарка в России
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    Кроссоверы и внедорожники составили пятую часть автопарка в России

    2:52  15 Сентября 2017
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    Кроссоверы и внедорожники составили пятую часть автопарка в России

    Москва, 15 сентября. Кроссоверы и внедорожники составляют пятую часть от общего числа легковых автомобилей в России. Об этом свидетельствуют данные экспертов агентства «Автостат».

    Уточняется, что в России зарегистрировано 8 миллионов 800 тысяч внедорожников. Почти 60% внедорожников находятся на Чукотке. Среди лидеров по этому показателю также Ненецкий автономный округ. Интересно, что общее количество автомобилей в этих субъектах федерации меньше, чем в других регионах России.

    Кроссоверы и внедорожники составили пятую часть автопарка в России

    Ранее Газета.ru сообщала, что уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде не повлияла на поведение автомобилистов.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #автомобили #кроссовер #внедорожник #автопарк
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