Кроссоверы и внедорожники составили пятую часть автопарка в России

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Москва, 15 сентября. Кроссоверы и внедорожники составляют пятую часть от общего числа легковых автомобилей в России. Об этом свидетельствуют данные экспертов агентства «Автостат».

Уточняется, что в России зарегистрировано 8 миллионов 800 тысяч внедорожников. Почти 60% внедорожников находятся на Чукотке. Среди лидеров по этому показателю также Ненецкий автономный округ. Интересно, что общее количество автомобилей в этих субъектах федерации меньше, чем в других регионах России.

Ранее Газета.ru сообщала, что уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде не повлияла на поведение автомобилистов.