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Конгресс США представил законопроект по борьбе с «попытками РФ контролировать Интернет»
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    Конгресс США представил законопроект по борьбе с «попытками РФ контролировать Интернет»

    3:02  15 Сентября 2017
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    Конгресс США представил законопроект по борьбе с «попытками РФ контролировать Интернет»Вашингтон, 15 сентября. Законопроект, направленный на сдерживание «попыток России и Китая контролировать интернет», представлен в палате представителей конгресса США.

    Сообщается, что документ предусматривает создание должности посла США по киберпространству, который «возглавит усилия госдепартамента в сфере кибердипломатии».

    Помимо этого, заявлена необходимость проведения международной политики в киберпространстве, продвигающей демократические принципы и препятствующей попыткам России и Китая контролировать всемирную сеть.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Конгрессе США проводится расследование возможных попыток вмешательства российской стороны в президентские выборы в США в 2016 году.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сша #интернет #конгресс #законопроект
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