Конгресс США представил законопроект по борьбе с «попытками РФ контролировать Интернет»

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Вашингтон, 15 сентября. Законопроект, направленный на сдерживание «попыток России и Китая контролировать интернет», представлен в палате представителей конгресса США.

Сообщается, что документ предусматривает создание должности посла США по киберпространству, который «возглавит усилия госдепартамента в сфере кибердипломатии».

Помимо этого, заявлена необходимость проведения международной политики в киберпространстве, продвигающей демократические принципы и препятствующей попыткам России и Китая контролировать всемирную сеть.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Конгрессе США проводится расследование возможных попыток вмешательства российской стороны в президентские выборы в США в 2016 году.