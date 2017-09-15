В Сербии хотят открыть филиал Российско-сербского гуманитарного центра

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Белград, 15 сентября. Депутаты Сербской радикальной партии предлагает открыть филиал российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Воеводине. Проект соответствующего нормативного акта будет представлен до конца 2017-го года.

Отмечается, что при содействии МЧС России пять лет назад центр начал свою работу в Нише. После визита лидера партии Воислава Шешеля в Нишу родилось предложение открыть филиал РСГЦ в Воеводине.

Мы очень вдохновлены работой РСГЦ, — признался Шешель, слова которого цитирует газета «Известия».

Накануне Владимир Путин и Сергей Шойгу получили приглашения посетить Белград.