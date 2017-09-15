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В Сербии хотят открыть филиал Российско-сербского гуманитарного центра
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    В Сербии хотят открыть филиал Российско-сербского гуманитарного центра

    2:30  15 Сентября 2017
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    В Сербии хотят открыть филиал Российско-сербского гуманитарного центра

    Белград, 15 сентября. Депутаты Сербской радикальной партии предлагает открыть филиал российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Воеводине. Проект соответствующего нормативного акта будет представлен до конца 2017-го года.

    Отмечается, что при содействии МЧС России пять лет назад центр начал свою работу в Нише. После визита лидера партии Воислава Шешеля в Нишу родилось предложение открыть филиал РСГЦ в Воеводине.

    Мы очень вдохновлены работой РСГЦ, — признался Шешель, слова которого цитирует газета «Известия».

    Накануне Владимир Путин и Сергей Шойгу получили приглашения посетить Белград.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сербия #спасатели #воеводина #рсгц
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