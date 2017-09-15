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Ученые предупредили, что аномальные вспышки могут погубить Солнце
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    Ученые предупредили, что аномальные вспышки могут погубить Солнце

    2:42  15 Сентября 2017
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    Ученые предупредили, что аномальные вспышки могут погубить СолнцеМосква, 15 сентября. Ученые-физики считают, что аномально мощные вспышки могут вызвать гибель как Солнца, так и Земли.

    По мнению Ивана Назаренко, Солнце погибнет, выработав свой энергетический ресурс.

    «Кто-то считает, что это может произойти еще очень нескоро - через 5-8 миллиардов лет. А кто-то уверен, гибель для всего живого наступит гораздо раньше», — цитирует исследователя МК.Ученые предупредили, что аномальные вспышки могут погубить Солнце

    Отмечается, что процессы, происходящие на Солнце, могут привести привести к взрыву сверхновой. После взрыва внешней оболочки потоки плазмы обрушатся на Землю и выбьют ее с орбиты.

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    Автор: Ирина Новикова
    #солнце #вспышки на солнце
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