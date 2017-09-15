Ученые предупредили, что аномальные вспышки могут погубить Солнце

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Москва, 15 сентября. Ученые-физики считают, что аномально мощные вспышки могут вызвать гибель как Солнца, так и Земли.

По мнению Ивана Назаренко, Солнце погибнет, выработав свой энергетический ресурс.

«Кто-то считает, что это может произойти еще очень нескоро - через 5-8 миллиардов лет. А кто-то уверен, гибель для всего живого наступит гораздо раньше», — цитирует исследователя МК.

Отмечается, что процессы, происходящие на Солнце, могут привести привести к взрыву сверхновой. После взрыва внешней оболочки потоки плазмы обрушатся на Землю и выбьют ее с орбиты.