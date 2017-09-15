Госдеп назвал приоритеты США на Генеральной ассамблее ООН

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Вашингтон, 15 сентября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты намерены добиваться пяти различных целей на Генеральной ассамблее ООН.

По словам Науэрт, среди приоритетов Вашингтона находятся «твердые шаги по реформированию ООН», усилия по борьбе с группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ), а также расширение программ гуманитарной помощи.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства обозначила в числе приоритетов деэскалацию ситуации в Сирии и борьбу с северокорейской угрозой.

Ранее Газета.ру сообщала, что Генеральная ассамблея ООН состоится на следующей неделе в Нью-Йорке.

* Организация запрещена на территории РФ.