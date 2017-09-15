Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров
Экономика
Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров

    2:03  15 Сентября 2017
    32

    Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров

    Москва, 15 сентября. Госдума России может ужесточить ответственность собственников банков. Соответствующий законопроект разрабатывается профильными комитетами законодательного органа.

    Отмечается, что речь идет о недобросовестных владельцах проблемных банков. Эксперты отмечают, что зачастую активы таких финансовых учреждений безнаказанно выводятся.

    При подобных обстоятельствах уместно ставить вопрос об ответственности лиц, осуществляющих решающее влияние на деятельность банка, — цитирует Газета.ru слова Елены Якушевой.

    Накануне специалисты рассказали о деталях процесса банкротства.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Свазовский
    #банки #ответственность #ужесточение #собственник
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5258

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3547

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5325

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8975

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30713
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        39
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3100
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10374
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        423