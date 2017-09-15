Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров

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Москва, 15 сентября. Госдума России может ужесточить ответственность собственников банков. Соответствующий законопроект разрабатывается профильными комитетами законодательного органа.

Отмечается, что речь идет о недобросовестных владельцах проблемных банков. Эксперты отмечают, что зачастую активы таких финансовых учреждений безнаказанно выводятся.

При подобных обстоятельствах уместно ставить вопрос об ответственности лиц, осуществляющих решающее влияние на деятельность банка, — цитирует Газета.ru слова Елены Якушевой.

Накануне специалисты рассказали о деталях процесса банкротства.