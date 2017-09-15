Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров
Весь мир
Секретная подлодка США вернулась в порт под пиратским флагом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Секретная подлодка США вернулась в порт под пиратским флагом

    2:01  15 Сентября 2017
    30

    Секретная подлодка США вернулась в порт под пиратским флагом

    Вашингтон, 15 сентября. Атомная подводная лодка Jimmy Carter ВМС США вернулась после выполнения секретной операции на базу в штате Вашингтон, подняв флаг Соединенных Штатов и пиратский флаг, известный как «Веселый Роджер».

    Как сообщает Washington Post, подлодка Jimmy Carter является одной из самых засекреченных в американском флоте. Поднятие экипажем «Веселого Роджера» может означать успешное завершение неких оперативных действий.

    Как напоминает издание, появление пиратского флага на подлодках восходит к 1914 году, когда во время начала Первой мировой войны британская подводная лодка HMS E-9 затопила немецкий боевой крейсер «Хела». Вернувшись в порт, команда подняла пиратский флаг, сигнализируя, что затопила вражеский корабль. Впоследствии каждую свою победу команда «отмечала» поднятием «Веселого Роджера».

    Журналисты задаются вопросом, почему подводная лодка США вернулась домой, соблюдая британскую традицию. Пентагон редко озвучивает задания команды подлодок, суда работают почти в полной секретности. 

    «Хотя маловероятно, что Jimmy Carter торпедировал вражеский корабль или выпустил одну из своих крылатых ракет, флаг мог бы представлять успех более скрытой миссии», — подытоживает издание.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #сша #флот #вмссша
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5258

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3547

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5325

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8975

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30712
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        39
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3100
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10369
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        422