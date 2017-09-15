Секретная подлодка США вернулась в порт под пиратским флагом

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Вашингтон, 15 сентября. Атомная подводная лодка Jimmy Carter ВМС США вернулась после выполнения секретной операции на базу в штате Вашингтон, подняв флаг Соединенных Штатов и пиратский флаг, известный как «Веселый Роджер».

Как сообщает Washington Post, подлодка Jimmy Carter является одной из самых засекреченных в американском флоте. Поднятие экипажем «Веселого Роджера» может означать успешное завершение неких оперативных действий.

Как напоминает издание, появление пиратского флага на подлодках восходит к 1914 году, когда во время начала Первой мировой войны британская подводная лодка HMS E-9 затопила немецкий боевой крейсер «Хела». Вернувшись в порт, команда подняла пиратский флаг, сигнализируя, что затопила вражеский корабль. Впоследствии каждую свою победу команда «отмечала» поднятием «Веселого Роджера».

Журналисты задаются вопросом, почему подводная лодка США вернулась домой, соблюдая британскую традицию. Пентагон редко озвучивает задания команды подлодок, суда работают почти в полной секретности.

«Хотя маловероятно, что Jimmy Carter торпедировал вражеский корабль или выпустил одну из своих крылатых ракет, флаг мог бы представлять успех более скрытой миссии», — подытоживает издание.