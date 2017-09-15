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Ураган «Макс» добрался до мексиканского побережья
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    Ураган «Макс» добрался до мексиканского побережья

    2:01  15 Сентября 2017
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    Ураган «Макс» добрался до мексиканского побережьяВашингтон, 15 сентября. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Макс» достиг тихоокеанского побережья Мексики.

    По данным специалистов, в настоящее время ураган находится в восточной части штата Герреро. Сейчас скорость ветра урагана достигает 130 километров в час (около 36 метров в секунду), что соответствует первой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона.

    Ранее метеорологи предупреждали, что в мексиканских штатах Герреро и Оахака ожидаются сильные ливни, наводнения и оползни.

    Ранее Газета.ру сообщала, что у берегов Мексики сформировался тропический шторм «Макс».

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    Автор: Ирина Новикова
    #мексика #ураган макс
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