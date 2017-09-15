Ураган «Макс» добрался до мексиканского побережья

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Вашингтон, 15 сентября. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Макс» достиг тихоокеанского побережья Мексики.

По данным специалистов, в настоящее время ураган находится в восточной части штата Герреро. Сейчас скорость ветра урагана достигает 130 километров в час (около 36 метров в секунду), что соответствует первой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее метеорологи предупреждали, что в мексиканских штатах Герреро и Оахака ожидаются сильные ливни, наводнения и оползни.

Ранее Газета.ру сообщала, что у берегов Мексики сформировался тропический шторм «Макс».