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Касперский выступит в Конгрессе США в защиту своей компании
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    Касперский выступит в Конгрессе США в защиту своей компании

    1:39  15 Сентября 2017
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    Касперский выступит в Конгрессе США в защиту своей компании

    Вашингтон, 15 сентября. Евгений Касперский согласился выступить в Конгрессе США после запрета на использование продукции компании «Лаборатория Касперского» в федеральных учреждениях Штатов. 

    Касперского сообщил, что принял приглашение дать показания в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям.

    «Надеюсь на объективное и профессиональное обсуждение темы»,  — написал Касперский в своем микроблоге в Twitter.

    Как сообщала «Газета.ру», Штаты обязали все госучреждения в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ «Лаборатории Касперского». Власти США полагают, что ПО российской компании может быть использовано для нанесения ущерба нацбезопасности США. В «Лаборатории Касперского» опровергли все обвинения

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #лабораториякасперского
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