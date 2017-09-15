Касперский выступит в Конгрессе США в защиту своей компании

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Вашингтон, 15 сентября. Евгений Касперский согласился выступить в Конгрессе США после запрета на использование продукции компании «Лаборатория Касперского» в федеральных учреждениях Штатов.

Касперского сообщил, что принял приглашение дать показания в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям.

«Надеюсь на объективное и профессиональное обсуждение темы», — написал Касперский в своем микроблоге в Twitter.

Принял долгожданное приглашение выступить перед Конгрессом США. Надеюсь на объективное и профессиональное обсуждение темы. pic.twitter.com/xaTyPohg3M — Евгений Касперский (@e_kaspersky_ru) September 14, 2017

Как сообщала «Газета.ру», Штаты обязали все госучреждения в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ «Лаборатории Касперского». Власти США полагают, что ПО российской компании может быть использовано для нанесения ущерба нацбезопасности США. В «Лаборатории Касперского» опровергли все обвинения.