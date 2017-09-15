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Пользователи Сети высмеяли планы властей Украины углубить Азовское море
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    Пользователи Сети высмеяли планы властей Украины углубить Азовское море

    1:41  15 Сентября 2017
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    Пользователи Сети высмеяли планы властей Украины углубить Азовское море

    Москва, 15 сентября. Пользователи социальных сетей с иронией и сарказмом откликнулись на идею украинских властей об углублении Азовского моря.

    Некоторые из них вспомнили бородатую шутку про то, что «древние укры» выкопали Черное море и предположили, что в этот раз сил должно хватить и на Азовское.

    «Черное море выкопали и сильно притомились, а на Азовское сил не хватило. Ну теперь-то земснаряд еще остался, и углубят на раз», — пишет Александр.

    Другие назвали инициативу Киева хитрым ходом.

    «Хитрый ход. Углубить порты и сетовать, что из-за моста порты не могут принять суда класса Panamax, которые в Азовское море никогда не ходили», — считает Павел

    Однако были и более радикальные предложения, например, перекрыть Украине вход в Азовское море.

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    Автор: Ирина Новикова
    #украина #соцсети #азовское море
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