Пользователи Сети высмеяли планы властей Украины углубить Азовское море

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Москва, 15 сентября. Пользователи социальных сетей с иронией и сарказмом откликнулись на идею украинских властей об углублении Азовского моря.

Некоторые из них вспомнили бородатую шутку про то, что «древние укры» выкопали Черное море и предположили, что в этот раз сил должно хватить и на Азовское.

«Черное море выкопали и сильно притомились, а на Азовское сил не хватило. Ну теперь-то земснаряд еще остался, и углубят на раз», — пишет Александр.

Другие назвали инициативу Киева хитрым ходом.

«Хитрый ход. Углубить порты и сетовать, что из-за моста порты не могут принять суда класса Panamax, которые в Азовское море никогда не ходили», — считает Павел

Однако были и более радикальные предложения, например, перекрыть Украине вход в Азовское море.