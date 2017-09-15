Власти Техаса заявили о гибели 82 человек от урагана «Харви»

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Вашингтон, 15 сентября. В результате действия урагана «Харви» в Техасе погибли 82 человека. Об этом заявил глава штата Техас Грег Эббот.

Он добавил, что информация о точном числе погибших от урагана людей нуждается в уточнении. Кроме того, более пяти тысяч жителей города по-прежнему находятся в убежищах. Их дома разрушены стихией, — заявил Эббот.

Накануне Газета.ru сообщала о намерении Дональда Трампа посетить Пуэрто-Рико и Виргинские острова, пострадавшие от урагана «Харви».