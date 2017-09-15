Истребители ВКС РФ за неделю 5 раз вылетали на перехват целей у границ России
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Москва, 15 сентября. Российские истребители за минувшую неделю выполнили пять перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России.
Как следует из данных, опубликованных в новом номере газеты Минобороны РФ «Красная звезда», военную разведку вдоль границ России осуществляли 37 летательных аппаратов, большая часть из которых (25) — на западном стратегическом направлении.
Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Ранее «Газета.ру» сообщала, что на прошедшей неделе было зарегистрировано девять перехватов иностранных самолетов-разведчиков.