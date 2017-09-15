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Истребители ВКС РФ за неделю 5 раз вылетали на перехват целей у границ России
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    Истребители ВКС РФ за неделю 5 раз вылетали на перехват целей у границ России

    4:02  15 Сентября 2017
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    Истребители ВКС РФ за неделю 5 раз вылетали на перехват целей у границ России

    Москва, 15 сентября. Российские истребители за минувшую неделю выполнили пять перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

    Как следует из данных, опубликованных в новом номере газеты Минобороны РФ «Красная звезда», военную разведку вдоль границ России осуществляли 37 летательных аппаратов, большая часть из которых (25) — на западном стратегическом направлении.

    Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

    Истребители ВКС РФ за неделю 5 раз вылетали на перехват целей у границ России

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что на прошедшей неделе было зарегистрировано девять перехватов иностранных самолетов-разведчиков.

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    Автор: Олеся Волкова
    #вксрф
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