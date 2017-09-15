Бастрыкин на 20-летии филиала Университета юстиции в Питере: Миру нужны новые законы. ФАН-ТВ

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Санкт-Петербургский институт Всероссийского государственного университета юстиции отмечает 20-летие со дня своего основания. По этому случаю в главном управлении Минюста по Петербургу прошло торжественное собрание, почетным гостем которого стал первый директор филиала, профессор вуза, выдающийся государственный и научный деятель, первый заместитель Генпрокурора, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Съемочная группа ФАН-ТВ присутствовала на церемонии.

– Дорогие друзья, коллеги, земляки, я именно так и представлял наше замечательное собрание, посвященное замечательному событию. Правда, время проскочило так быстро, я летел в самолете и думал: «Неужели 20 лет?» Два десятилетия, а как будто это было вчера, – поприветствовал собравшихся Александр Бастрыкин.

Филиал в Северной столице ведет начало своей истории от августа 1997 года. Создание петербургского филиала было обосновано рядом обстоятельств, как отметили спикеры мероприятия. В 90-е годы Россия вступила в новый этап своего развития, когда обнажились значительные пробелы в законодательстве. Юристам не хватало современных, актуальных знаний и умения быстро ориентироваться в стремительно меняющихся условиях. Для того, чтобы залатать подобные прорехи, и создавался институт в Петербурге. В числе участников церемонии были многие первопроходцы, стоявшие у истоков основания вуза при Российской правовой академии, действующие руководители и сотрудники университета и те, кто постоянно нуждается в главном «продукте» учебного заведения – квалифицированных кадрах.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отметил, что выпускники институтов РПА успешно трудятся на всех поприщах юриспруденции, причем не только в России, но и в мире:

– На протяжении этой небольшой, но очень важной истории преподаватели и практики, прошедшие через институт, пытаются опровергнуть давно устоявшиеся российские традиции. Вы прекрасно помните слова Петра Чаадаева: законы в России читают только законодатели, а исполняют их только безумные. Ну, и старорусская мудрость: закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло. Самое главное, что, воспитывая юристов – практиков и ученых, вы эти традиции нарушаете! Спасибо вам за ваш труд и талант.

В ходе мероприятия Александр Бастрыкин побеседовал с корреспондентом ФАН-ТВ. Отметим, что глава СК РФ, являясь доктором юридических наук, продолжает вести просветительскую и исследовательскую деятельность в этой области. В настоящее время он более всего интересуется международным правом, о чем и рассказал в эксклюзивном интервью:

– Есть, что еще изучать и открывать в этой области. Сегодня мы находимся в другом мире, и внутри нашей страны меняется система отношений государственного управления. Преобразуются экономика, политическая сфера. В международной сфере есть проблемы, которые нуждаются в правовом регулировании. Поэтому и ученым, и практикам и внутри нашего государства, и за пределами (в сфере внешних отношений) есть не только что изучать, но и создавать. Потому что многие феномены современной жизни сегодня мало изучены юристами. Нужны новые законы внутри государства, которые были бы приспособлены к меняющимся экономическим условиям и общественным отношениям, к становлению гражданского общества. Тогда мы нашли бы правовые механизмы международного сотрудничества в сфере права и борьбы с преступностью. Это решение проблем, которые сейчас так обострились. И юристам здесь отводится ведущая роль.

В ходе встречи сотрудников университета наградили за вклад в развитие правовой системы и достойную подготовку профессиональных кадров. Медали и благодарственные письма вручали представители Следственного комитета, службы судебных приставов и Министерства юстиции России. Начальник главного управления Минюста по Петербургу Дмитрий Смирнов рассказал съемочной группе ФАН-ТВ о роли Всероссийского университета юстиции в непростой системе правосудия:

– Я могу сказать вам честно: во взаимодействии с вузом сделано много положительного. И, наверное, треть сотрудников, которые на сегодняшний день работают в Главном управлении Министерства юстиции по Санкт-Петербургу, как раз выпускники этого вуза. Я могу сказать, что традиции, которые были заложены когда-то, сегодня продолжаются. Мы стараемся как можно больше молодежи, студентов и выпускников – от бакалавров до магистров – вовлекать в работу именно в нашем министерстве, в Главном управлении. И показатели ребята дают очень хорошие!

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