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Экономика
Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров
Украина
МВФ поставил Киеву условия для получения транша в $2 млрд
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    МВФ поставил Киеву условия для получения транша в $2 млрд

    1:18  15 Сентября 2017
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    МВФ поставил Киеву условия для получения транша в $2 млрдВашингтон, 15 сентября. Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что для получения очередного транша размером 2 миллиарда долларов Украине необходимо выполнить ряд условий.

    Сообщается, что Киев должен ускорить проведение реформ по ряду направлений, таких как приватизация, реальная борьба с коррупцией, а также в социальной отрасли.

    Напомним, что Национальный банк Украины заявил, что транш от фонда объемом в $2 млрд может быть получен до конца 2017 года.

    Ранее Газета.ру сообщала, что первый заместитель директора — распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон сообщил, что Украина должна извлечь пользу в условиях роста мировой экономики.

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    Автор: Ирина Новикова
    #украина #мвф #транш
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