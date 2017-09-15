МВФ поставил Киеву условия для получения транша в $2 млрд
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Вашингтон, 15 сентября. Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что для получения очередного транша размером 2 миллиарда долларов Украине необходимо выполнить ряд условий.
Сообщается, что Киев должен ускорить проведение реформ по ряду направлений, таких как приватизация, реальная борьба с коррупцией, а также в социальной отрасли.
Напомним, что Национальный банк Украины заявил, что транш от фонда объемом в $2 млрд может быть получен до конца 2017 года.
Ранее Газета.ру сообщала, что первый заместитель директора — распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон сообщил, что Украина должна извлечь пользу в условиях роста мировой экономики.