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Глава Адыгеи Кумпилов по поручению Путина посетил станичную школу
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    Глава Адыгеи Кумпилов по поручению Путина посетил станичную школу

    2:00  15 Сентября 2017  /обновлено: 2:11  15 Сентября 2017
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    Глава Адыгеи Кумпилов по поручению Путина посетил станичную школу

    Майкоп, 15 сентября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина посетил среднюю школу № 6 станицы Курджипской Майкопского района Республики Адыгея.

    Уточняется, что рабочий визит главы Адыгеи связан с поручением президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства ранее передал Кумилову «зеленую папку» с обращениями жителей республики. В станице Курджипской рассказали Путину о проблемах сельской школы.

    Накануне журнал Focus принес извинения Владимиру Путину за недопустимые материалы в одной из публикаций издания. Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #адыгея #школа #зеленая папка
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