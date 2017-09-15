Глава Адыгеи Кумпилов по поручению Путина посетил станичную школу

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Майкоп, 15 сентября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина посетил среднюю школу № 6 станицы Курджипской Майкопского района Республики Адыгея.

Уточняется, что рабочий визит главы Адыгеи связан с поручением президента РФ Владимира Путина.

Глава государства ранее передал Кумилову «зеленую папку» с обращениями жителей республики. В станице Курджипской рассказали Путину о проблемах сельской школы.

Накануне журнал Focus принес извинения Владимиру Путину за недопустимые материалы в одной из публикаций издания. Об этом писала Газета.ru.