Сирия: сдавшийся боевик ИГ оказался американцем

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Вашингтон, 15 сентября. Гражданин США, сражающийся на стороне террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ), сдался SDF. Информацию об этом подтвердили два военных представителя США.

Как сообщает телеканал FOX News, изначально военные не раскрывали, где и когда именно боевик ИГ сдался. По словам одного из источников, это произошло в северной Сирии в районе, контролируемым «Сирийскими демократическими силами» (SDF).

Полковник Райан Диллон, военный представитель США в коалиции против ИГ не прокомментировал ситуацию. Он отложил на неизвестный срок доклад для госдепартамента по этому вопросу.

«Нам известно о том, что гражданин США, который, как считается, сражался за ИГ, сдался «Сирийским демократическим силам» 12 сентября, — говорится в заявлении Военного командования США. — В качестве предварительного условия для поддержки коалицией, SDF и иракские силы обязались соблюдать международные и военные законы. Иностранные боевики, которые захвачены или сдаются партнерам SDF в Сирии, будут защищены и отправлены на родину».

По данным телеканала, мужчина, чью личность не раскрывают, не первый американец, которого схватили за участие в бою на стороне ИГ. В марте 2016 года Мохамад Джамал Хвайс из Вирджинии присоединился к ИГ, но впоследствии сдался сам.

* Организация запрещена на территории РФ.