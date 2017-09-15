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Сирия: ВКС РФ уничтожили более 790 объектов боевиков за неделю
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили более 790 объектов боевиков за неделю

    0:52  15 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили более 790 объектов боевиков за неделю

    Дамаск, 15 сентября. Воздушно-космические силы России совершили свыше 330 вылетов за неделю в САР, уничтожив более 790 принадлежащих террористам объектов.

    Уточняется, что российские беспилотные летательные аппараты за этот период совершили 170 разведывательных вылетов и выявили более 520 объектов террористических группировок, — пишет РИА Новости.

    Ранее в ООН выразили обеспокоенность в связи с трудным положением мирных жителей в сирийском городе Ракка.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #террористы #вкс рф #вылеты
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