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Украина
Две украинские авиакомпании поплатились за связь с Ираном санкциями США
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    Две украинские авиакомпании поплатились за связь с Ираном санкциями США

    0:39  15 Сентября 2017
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    Две украинские авиакомпании поплатились за связь с Ираном санкциями США

    Вашингтон, 15 сентября. Две украинские компании попали в новый список санкций, введенных против Ирана. «Дарт» и «Хорс» за сотрудничество с оказывающим поддержку террористам компаниями Caspian Airlines и Al-Naser Airlines.

    Власти США считают, что украинские «Хорс» и «Дарт» передавали Caspian Airlines и Al-Naser Airlines в лизинг произведенные в США самолеты. Помимо этого, «Дарт» обвиняют в продаже самолетов Mahan Air.

    Две украинские авиакомпании поплатились за связь с Ираном санкциями США

    Иранская авиакомпания Caspian Airlines попала в санкционный список в 2014 году из-за обвинений в траспортировке бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и незаконной переправке оружия из Ирана в Сирию. Al-Naser Airlines — в 2015 году за передачу восьми Airbus A340 и одного Airbus A320 другой иранской компании Mahan Air, также обвиненной в связях с КСИР.

    Как сообщала «Газета.ру», ранее Штаты обвиняли Иран в поддержке организаций «Хезболла», ХАМАС и «Исламский палестинский джихад».

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #украина #иран #анкции
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