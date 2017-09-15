Две украинские авиакомпании поплатились за связь с Ираном санкциями США

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Вашингтон, 15 сентября. Две украинские компании попали в новый список санкций, введенных против Ирана. «Дарт» и «Хорс» за сотрудничество с оказывающим поддержку террористам компаниями Caspian Airlines и Al-Naser Airlines.

Власти США считают, что украинские «Хорс» и «Дарт» передавали Caspian Airlines и Al-Naser Airlines в лизинг произведенные в США самолеты. Помимо этого, «Дарт» обвиняют в продаже самолетов Mahan Air.

Иранская авиакомпания Caspian Airlines попала в санкционный список в 2014 году из-за обвинений в траспортировке бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и незаконной переправке оружия из Ирана в Сирию. Al-Naser Airlines — в 2015 году за передачу восьми Airbus A340 и одного Airbus A320 другой иранской компании Mahan Air, также обвиненной в связях с КСИР.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Штаты обвиняли Иран в поддержке организаций «Хезболла», ХАМАС и «Исламский палестинский джихад».