«Зенит» разгромил «Вардар» в матче Лиги Европы в Македонии

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Скопье, 15 сентября. Питерский «Зенит» одержал выездную победу над македонским «Вардаром» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы — 5:0.

Подопечные Роберто Манчини не стали откладывать дело в долгий ящик. Уже к 21-й минуте встречи Кокорин успел оформить дубль. До перерыва свой первый мяч в сезоне забил Дзюба. Голы Ивановича и Ригони во второй половине встречи довершили разгром македонского чемпиона — 5:0.

Следующим соперником «Зенита» в рамках Лиги Европы станет «Реал Сосьедад», — напоминает Газета.ru.