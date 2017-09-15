Российский ребенок скончался из-за ошибки врача в Норвегии

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Осло, 15 сентября. Шестилетний россиянин, семья которого проживает в Норвегии, скончался в результате ошибки, допущенной норвежскими медиками, сообщил представитель пресс-службы Королевской больницы Осло Андерс Байер.

Байер подтвердил, что ребенок скончался в четверг. Причину смерти на данный момент медики огласить не могут. Расследованием трагедии занялась норвежская Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения. По словам пресс-секретаря, больница готова предоставить все данные, необходимые следствию.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в конце августа. Мальчик проходил курс лечения от онкологии в Университетской больнице Хёукеланн в Бергене. Ему должны были ввести два применяемых при химиотерапии препарата — один в мозг через интравентрикулярный катетер, второй — внутривенно. Сотрудник больницы перепутал ампулы. После этого ребенок впал в кому. Через несколько дней врачи диагностировали у него смерть мозга.

В больнице Хёукеланн признают факт ошибки.