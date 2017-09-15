Журнал Focus извинился за некорректные слова о Путине
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Берлин, 15 сентября. Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения за недопустимые высказывания в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин.
Он отметил, что главный редактор издания позвонил в посольство. Шнайдер заверил, что редакция «ни в коем случае не хотела оскорбить российского лидера».
Шнайдер признал, что известные высказывания, допущенные в публикации, являются недопустимыми, — пишет РИА Новости.
Редакция Focus сожалеет о случившемся, отмечает Газета.ru.