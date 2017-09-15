Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров
Политика
Госдеп не рассматривает устранение парковок перед генконсульствами как санкции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп не рассматривает устранение парковок перед генконсульствами как санкции

    0:01  15 Сентября 2017
    179

    Госдеп не рассматривает устранение парковок перед генконсульствами как санкции

    Вашингтон, 15 сентября. Госдепартамент не уверен, что устранение парковок перед генконсульствами США является ответным шагом России в обмене дипломатическими санкциями. Такое заявление сделала официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

    «Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России», — заявила Науэрт.

    Как сообщала «Газета.ру», ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появился пешеходный переход. 

    Госдеп не рассматривает устранение парковок перед генконсульствами как санкции

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #санкции #сша #лавров #госдепартамент
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5258

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3547

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5325

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8975

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30713
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        39
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3100
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10374
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        423