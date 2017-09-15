Госдеп не рассматривает устранение парковок перед генконсульствами как санкции

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Вашингтон, 15 сентября. Госдепартамент не уверен, что устранение парковок перед генконсульствами США является ответным шагом России в обмене дипломатическими санкциями. Такое заявление сделала официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

«Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России», — заявила Науэрт.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появился пешеходный переход.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету.