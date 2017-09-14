Госдеп назвал консультации России и США по КНДР «шагом в правильном направлении»

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Вашингтон, 14 сентября. Завершившиеся в Москве консультации России и США по проблеме КНДР являются шагом в правильном направлении. Такое мнение высказала представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Она также позитивно оценила поддержку резолюции СБ ООН по Северной Корее со стороны России.

Это очень нужный шаг в верном направлении, — резюмировала Науэрт, слова которой цитирует РИА Новости.

Накануне Газета.ru сообщала о санкциях США в отношении украинских авиакомпаний.