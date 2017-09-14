Российский «Зеленый патруль» проследит за работами Украины в Азовском море

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Москва, 14 сентября. Российская общественная организация «Зеленый патруль» будет следить за дноуглубительными работами украинских судов «Меотида» и «Капитан Белоусов» в водах Азовского моря. Об этом сообщил руководитель патруля Роман Пукалов.

По его словам, в настоящий момент угрозы экологической катастрофы нет. Тем не менее, контроль необходим, — убежден Пукалов. Эколог также задался вопросом о том, зачем Украине понадобился ледокол.

Если работы продлятся до весны, поднимутся вопросы о нерестовом периоде, — цитирует РИА Новости.

Накануне в Киеве объяснили, для чего планируется углубление дна Азовского моря. Об этом писала Газета.ru.