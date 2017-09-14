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Политологи рассказали о роли Саакашвили в разжигании нового «Майдана»
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    Политологи рассказали о роли Саакашвили в разжигании нового «Майдана»

    23:34  14 Сентября 2017
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    Политологи рассказали о роли Саакашвили в разжигании нового «Майдана»

    Москва, 14 сентября. Михаил Саакашвили отправился во всеукраинский тур, который он намерен завершить 19 сентября в Киеве. Эксперты оценили шансы бывшего главы Одесской области привести Украину к новому «Майдану».

    Ранее Саакашвили с призывом «Срочно спасать Киев» заявил, что его турне по Украине завершиться в столице 19 сентября. Напомним, в Незалежную опальный политик прорывался с боем 10 сентября, что обернулось для него тремя уголовными делами: по обвинению в незаконном пересечении границы, оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и хулиганстве. 

    Эксперты, опрошенные RT, высказали мнение, что история с прорывом границы стала своеобразным катализатором для объединения части политических элит Украины против президента Петра Порошенко.

    «Кампания по возвращению Саакашвили на Украину используется, чтобы подогреть политическую ситуацию в стране», — заявил политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

    Политологи рассказали о роли Саакашвили в разжигании нового «Майдана»

    По мнению аналитиков, за спиной Саакашвили стоят весьма влиятельные силы. 

    Как сообщает издание, существует точка зрения, что Вашингтон уже не хочет делать ставку на Порошенко и готовит для Украины очередной период политической нестабильности. 

    По мнению Межуева, «часть политического истеблишмента США надеется на возобновление программы финансирования «цветных революций», свернутой Дональдом Трампом». 

    «Не думаю, что Саакашвили выбран в качестве будущего президента Украины, его роль — зажечь ситуацию. История постмайданной Украины может не закончиться на Петре Порошенко — не исключено, что страну снова хотят «взорвать», — подытожил эксперт.

    Политологи рассказали о роли Саакашвили в разжигании нового «Майдана»

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    Автор: Олеся Волкова
    #украина #порошенко #саакашвили #майдан
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