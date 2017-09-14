Политологи рассказали о роли Саакашвили в разжигании нового «Майдана»

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Москва, 14 сентября. Михаил Саакашвили отправился во всеукраинский тур, который он намерен завершить 19 сентября в Киеве. Эксперты оценили шансы бывшего главы Одесской области привести Украину к новому «Майдану».

Ранее Саакашвили с призывом «Срочно спасать Киев» заявил, что его турне по Украине завершиться в столице 19 сентября. Напомним, в Незалежную опальный политик прорывался с боем 10 сентября, что обернулось для него тремя уголовными делами: по обвинению в незаконном пересечении границы, оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и хулиганстве.

Эксперты, опрошенные RT, высказали мнение, что история с прорывом границы стала своеобразным катализатором для объединения части политических элит Украины против президента Петра Порошенко.

«Кампания по возвращению Саакашвили на Украину используется, чтобы подогреть политическую ситуацию в стране», — заявил политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

По мнению аналитиков, за спиной Саакашвили стоят весьма влиятельные силы.

Как сообщает издание, существует точка зрения, что Вашингтон уже не хочет делать ставку на Порошенко и готовит для Украины очередной период политической нестабильности.

По мнению Межуева, «часть политического истеблишмента США надеется на возобновление программы финансирования «цветных революций», свернутой Дональдом Трампом».