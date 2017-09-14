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Политика
МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 
Политика
МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 
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    МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 

    23:13  14 Сентября 2017
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    МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 

    Берлин, 14 сентября. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вновь заявил о возможности ослабления санкций, введенных против России. По его мнению, первый шаг может быть сделан после размещения миротворцев ООН в Донбассе. 

    В интервью Spiegel Online Габриэль напомнил, что уже давно выступал с предложение о постепенном ослаблении санкций в случае постепенной реализации минских договоренностей. 

    «Просто нереалистично говорить, что сначала нужно выполнить эти соглашения на 100%, и только потом мы предпримем шаги. Устойчивое и долгосрочное перемирие было бы важным шагом. Для этого президент России Владимир Путин сделал предложение [о миротворцах в Донбассе], которое вносит значительные коррективы в позицию, которой он придерживался до сих пор», — заявил глава МИД ФРГ.

    В этой связи министр посоветовал Западу «ответить на данную инициативу» и как можно скорее начать переговоры в Нью-Йорке. 

    «Если это [размещение миротворцев] удастся, если получится это быстро реализовать, то нам следовало бы, разумеется, тоже предпринять действия и ослабить санкции», — заявил Габриэль.

    МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 

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    Автор: Олеся Волкова
    #санкции #путин #донбасс #габриэль #фрг
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