МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 

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Берлин, 14 сентября. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вновь заявил о возможности ослабления санкций, введенных против России. По его мнению, первый шаг может быть сделан после размещения миротворцев ООН в Донбассе.

В интервью Spiegel Online Габриэль напомнил, что уже давно выступал с предложение о постепенном ослаблении санкций в случае постепенной реализации минских договоренностей.

«Просто нереалистично говорить, что сначала нужно выполнить эти соглашения на 100%, и только потом мы предпримем шаги. Устойчивое и долгосрочное перемирие было бы важным шагом. Для этого президент России Владимир Путин сделал предложение [о миротворцах в Донбассе], которое вносит значительные коррективы в позицию, которой он придерживался до сих пор», — заявил глава МИД ФРГ.

В этой связи министр посоветовал Западу «ответить на данную инициативу» и как можно скорее начать переговоры в Нью-Йорке.