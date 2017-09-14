Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Госдума РФ может ужесточить ответственность банкиров
Общество
Стала известна дата рэп-баттла Oxxxymiron против американца Dizaster
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известна дата рэп-баттла Oxxxymiron против американца Dizaster

    23:58  14 Сентября 2017
    35

    Стала известна дата рэп-баттла Oxxxymiron против американца Dizaster

    Москва, 14 сентября. Рэпер Мирон Федоров, более известный под псевдонимом Oxxxymiron, назвал дату своего поединка против американского рэпера, выступающего под именем Dizaster. Соответствующую запись россиянин опубликовал в социальной сети Twitter.

    Кроме того, Федоров разместил в Twitter видеоанонс предстоящего рэп-батла. Известно, что поединок будет состоять из нескольких этапов. Первый пройдет 15-го сентября в Лос-Анджелесе.

    Ранее Газета.ru сообщала о запрете на въезд на Украину рэпера Баста.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Свазовский
    #oxxxymiron #рэп-баттл #dizaster
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5258

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3547

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5325

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8975

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30712
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        39
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3100
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10374
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        423