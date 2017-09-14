Стала известна дата рэп-баттла Oxxxymiron против американца Dizaster

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Москва, 14 сентября. Рэпер Мирон Федоров, более известный под псевдонимом Oxxxymiron, назвал дату своего поединка против американского рэпера, выступающего под именем Dizaster. Соответствующую запись россиянин опубликовал в социальной сети Twitter.

Кроме того, Федоров разместил в Twitter видеоанонс предстоящего рэп-батла. Известно, что поединок будет состоять из нескольких этапов. Первый пройдет 15-го сентября в Лос-Анджелесе.

Ранее Газета.ru сообщала о запрете на въезд на Украину рэпера Баста.