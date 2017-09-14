Предполагаемый отец Юлии Липницкой рассказал о здоровье спортсменки

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Москва, 14 сентября. Вячеслав Липницкий, называющий себя отцом олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой, заявил, что мать спортсменки не позволяет ему общаться с ребенком. При этом он сообщил, что у Юлии нет серьезных проблем со здоровьем.

Ранее Вячеслав Липницкий заявил, что Юлия его дочь. В интервью RT он сообщил, что когда расходился с Даниэлой Липницкой (матерью завершившей карьеру фигуристки), не знал о ее беременности. Теперь мужчина собирается пройти ДНК-тест, чтобы доказать отцовство.

В интервью журналистам Вячеслав сообщил, что мать Юлии хочет оградить ее от общения с его семьей.

При этом он заявил, что у Юлии Липницкой нет проблем со здоровьем, о которых говорят в СМИ.

«Есть проблемы на нервной почве, потому что мама заставляет ее метаться между двух огней. Я Юлю люблю, знаю, чувствую, несмотря на то, что между нами большое расстояние. Сложно это объяснить. Я не считаю, что у нее были и есть проблемы со здоровьем. Если бы она была нездоровой, то я бы ее ни за что в спорт не отдал. Но Юля в порядке», — добавил Липницкий.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Липницкая заявила о своем уходе из большого спорта из-за проблем со здоровьем. По словам тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, девушка уже три года не принимает участия в соревнованиях.