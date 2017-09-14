СМИ сообщили о задержании подражателей телефонным террористам

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Москва, 14 сентября. Первые подозреваемые по уголовным делам, возбужденным в связи с ложными сообщениями о минировании, задержаны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в ФСБ РФ.

Уточняется, что задержанные лица подражали «телефонным террористам». Они сообщали о минировании уже после сообщений о возможной атаке.

Также известно, что речь идет о ложных минированиях школ, университетов и других учебных заведений, сообщает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что 14-е сентября оказалось не самым удачным днем для шопинга в Петербурге.