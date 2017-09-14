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Общество
СМИ сообщили о задержании подражателей телефонным террористам
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    СМИ сообщили о задержании подражателей телефонным террористам

    22:38  14 Сентября 2017  /обновлено: 22:44  14 Сентября 2017
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    СМИ сообщили о задержании подражателей телефонным террористам

    Москва, 14 сентября. Первые подозреваемые по уголовным делам, возбужденным в связи с ложными сообщениями о минировании, задержаны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в ФСБ РФ.

    Уточняется, что задержанные лица подражали «телефонным террористам». Они сообщали о минировании уже после сообщений о возможной атаке.

    Также известно, что речь идет о ложных минированиях школ, университетов и других учебных заведений, сообщает «Коммерсант».

    Ранее стало известно, что 14-е сентября оказалось не самым удачным днем для шопинга в Петербурге.

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    Автор: Алексей Громов
    #террористы #минирование #задержание #ложное минирование
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