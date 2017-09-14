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Турция надеется возобновить экспорт томатов в Россию в ближайшие месяцы
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    Турция надеется возобновить экспорт томатов в Россию в ближайшие месяцы

    21:53  14 Сентября 2017
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    Турция надеется возобновить экспорт томатов в Россию в ближайшие месяцы

    Анкара, 14 сентября. Власти Турции надеются, что запрет России на импорт турецких томатов будет снят в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Турции Мехмет Даниш.

    «Барьером на пути наших томатов в Россию все еще является постановление правительства РФ. Мы ожидаем, что в течение ближайших месяцев туда будут внесены изменения, которые откроют дорогу нашим томатам», — заявил Даниш.

    Стоит отметить, что в начале августа глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что Москва не планирует возобновлять импорт томатов из Турции. Позднее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара будет вынуждена принять меры в случае, если Москва не снимет ограничения на поставки турецких томатов.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #москва #анкара #томаты
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