«Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

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Копенгаген, 14 сентября. Московский «Локомотив» сыграл вничью с датским «Копенгагеном» в матче первого тура группы F Лиги Европы в столице Дании — 0:0.

«Железнодорожники» избрали весьма осторожную тактику, сосредоточившись на оборонительных действиях. «Копенгаген» владел заметным преимуществом, а москвичи лишь изредка отвечали контратаками.

Особенно напряженными получились последние минуты поединка. Тем не менее, российскому клубу удалось выстоять под натиском датского чемпиона.

Команда Юрия Семина начинает групповой этап Лиги Европы с нулевой ничьей.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», упустив шанс возглавить турнирную таблицу чемпионата России.