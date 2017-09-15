Сирия итоги за сутки на 15 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ Дейр эз-Зора, в Ракке погибло семь бойцов SDF

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Сирия, 15 сентября. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от ИГ* районы Дейр эз-Зора, в Ракке за сутки убито семь бойцов SDF, в Хасаке готовится демонстрация против выборов в Курдистане. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, поддерживают армию САР в Хомсе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Даръа, Хаме, Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ Аль-Багилию.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, убило шесть бойцов РПК в Ракке, вынуждено отступает на юг Хамы.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА в провинции Даръа, ведет бой с террористами ИГ в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хаме и Алеппо.

Курды: несут потери в Ракке, арестовали четырех жителей Хасаки для принудительной мобилизации.

Международная коалиция: наносит удары по кварталам Ракки.

Провинция Дамаск

В районах Джобар и Айн Тарма продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Местный источник в Facebook (@GoogleSyrian) сообщает, что в ходе вооруженных столкновений был ранен один из лидеров группировки «Файлак ар-Рахман» Абу Салим Ан Набки по прозвищу «Шейх смертников». По данным автора публикации в ходе атаки правительственных войск был ликвидирован отряд боевиков, сопровождавший командира «Файлак ар-Рахман». Позже один из источников сообщил на сайте reddit.com, что лидер повстанцев скончался. Боевики вооруженной оппозиции обстреляли расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе города Арбин, писало Barada News. В результате военного столкновения погибло несколько бойцов сирийской армии.

Информационное агентство Damascus Now сообщило на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в районе города Яльда и лагеря Ярмук на юге провинции Дамаск зафиксировано столкновение между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами «Исламского государства»*. По данным информационного агентства в бою с радикальными исламистами ИГ ССА потеряло одного из своих боевиков, еще несколько членов «свободной армии» получили ранения.

Провинция Латакия

На окраине административного центра провинции Латакия исламисты группировки «Харакет Моота Аль Исламие» нанесли ряд ударов по лагерю Сирийской арабской армии (САА). По данным источника в Twitter (@iatwcPIU9WEmkOx) радикалы использовали систему залпового огня «Град».

Также на территории провинции продолжилось противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками. You Tube-канал (RFS Media Office) сообщил, что боевики «свободной армии» обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) с использованием пушки калибром 120 миллиметров. Ранее сообщалось также о вооруженных столкновениях между правительственной армией Сирии и радикалами «Джебхат ан-Нусры»* в районе Туркоманских гор. Сирийская армия держит оборону своих позиций в поселении Рабия, отбивая атаки исламистов.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Расм Аль Ис на юге Алеппо. Об этом сообщил военный источник в Twitter (@iraqsunahnews). Также сирийская армия открыла огонь по зонам дислокации группировок радикальной оппозиции в окрестностях деревень Анадан, Хретан, Хайан и Кафр Хамра. Обстрел со стороны правительственной армии в этих районах зафиксировало информагентство Barada News. Несколько дней назад в противостоянии с группировкой «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) заблокировала один из важнейших путей снабжения сторонников «Джебхат ан-Нусры». В свою очередь боевики взяли в плен несколько солдат САА.

Провинция Хомс

ВКС России продолжили оказывать поддержку освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хомс. Iraqi News сообщило, что эффективные действия российской авиации позволили правительственным войскам Сирии установить контроль над населенными пунктами Онок аль-Хава и Хан.

Сирийский журналист писал в своем аккаунте в Twitter (@JulianRoepcke), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных оппозиционных группировок в городе Талбиса.

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции Дейр эз-Зор Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжает борьбу с террористами «Исламского государства». Ранее эффективные действия российской авиации дали армии САР возможность деблокировать районы кладбища и стратегически важного аэропорта. Barada News писало, что российская авиация нанесла удары по ИГ в районе деревни Хашам на востоке региона. В то же самое время Damascus Now опубликовало в своем Twitter (@now_damascus) сведения о бомбардировке ВКС РФ укрепрайонов исламистов в кварталах Аль-Багилии. Утром военный источник в Twitter (@watanisy) сообщил, что правительственные войска установили контроль над кварталом Аль-Равад и отбили у ИГ университет Аль-Джазира. Позднее под контроль сирийской армии перешли Катибат Дамин и водная станция в районе Аль Марийа. Кроме того подразделения армии САР освободили от ИГ университетский городок, сельскохозяйственные земли на побережье реки Евфрат и установили контроль над горой Таль Крум. Под натиском авиаударов российских ВКС боевики ИГ были вынуждены бежать из района Аль-Багилия, перебираясь через Евфрат. В результате массового отступления ИГИЛовцев с территорий района позволил армии САР установить контроль над Аль-Багилией. После военный источник в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) зафиксировал продвижение армии САР в окрестностях Аль-Багилии. По данным автора публикации САА установила контроль над радиовышкой и освободила от ИГ лагерь беженцев Сайка. Видео минометного обстрела сирийской армии позиций террористов в Дейр эз-Зоре опубликовало в своем Twitter (@ISIS_Hunters) элитное подразделение армии САР «Охотники на ИГИЛ»*.

В это же время на подконтрольных ИГ территориях террористы казнили двух мирных жителей и одного члена организации в связи с подозрениями в сотрудничестве с САА. Об этом пишет местный источник в Facebook (@Mmkfld1). Кроме того на территорию провинции Дейр эз-Зор прибыли автобусы с боевиками «Исламского государства», эвакуированными ранее из Дамаска. Напомним, передислокация террористов производилась в соответствии с соглашением между ИГ и «Хезболлой». Исламисты сдали свои позиции в Дамаске и взамен получили возможность эвакуироваться в подконтрольные террористической организации районы Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

В восточной части провинции Даръа отмечались столкновения между правительственными войсками и Сирийской свободной армией (ССА). О противостоянии Сирийской арабской армии (САА) с «умеренной оппозицией» писал военный источник в Twitter (@Arabs2014). Ранее САА атаковали позиции «свободной армии» в районе поселения Аль-Вардат на севере региона. Однако боевики ССА отбили наступление армии САР.

Напомним, на территории провинции Даръа действует зона деэскалации сирийского конфликта. Однако группировки, входящие в Сирийскую свободную армию (ССА), под контролем которой находится более половины территории провинции, нарушают установленное перемирие. Кроме того в регионе продолжает действовать подконтрольная «Исламскому государству» группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжились ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и курдскими Отрядами народного ополчения (YPG) с одной стороны и террористами «Исламского государства» с другой. Местный источник в Twitter (@soheb1199) сообщил о боевых действиях в районе мечети Аль Фаваз на улице Таль Абьяд. Другой местный источник писал в своем аккаунте в Twitter (@TABEEB_ALFALASF), что в боях на улице Таль Абьяд снайперами ИГИЛ было убито шесть бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того по данным Raqqa 24 в результате взрыва в районе Аль-Амин погиб один боец курдского отряда, еще двое ополченцев получили ранения.В середине дня местный источник в Twitter (@soheb1199) сообщил, что SDF освободили от ИГИЛ район Университета инженерии до здания администрации.

Напомним, операцию курдских военизированных формирований по зачистке города Ракка поддерживают ВВС международной коалиции. Военный Twitter-канал (@soheb1199) писал, что авиация антитеррористического альянса во главе с США нанесла ряд ударов по кварталам Ракки в районе дорожной развязки Ан Наим.

При патрулировании уже зачищенных от исламистов районов Ракки бойцы Демократических сил Сирии (SDF) обнаружили склад ракет «Исламского государства». Об этом сообщил Twitter-канал (@al_moghared).

Провинция Хама

На востоке провинции Хама продолжилась совместная освободительная операция ВКС России и сирийской армии. По данным информационного агентства Al-Masdar News Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российской авиации зачистила от террористов «Исламского государства» деревню Гулиб аль-Тор, которая находится к югу от города Аль-Мабуджа. В ходе столкновения военнослужащие армии САР ликвидировали десятки радикальных исламистов. Утратившие контроль над территорией населенного пункта боевики ИГИЛ были вынуждены отступать на юг провинции.

В районе Саламии в течение суток развивалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками. Один из местных источников сообщил в своем аккаунте в Twitter (@samooow), что ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли удары по укреплениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Кунтра на западе Саламии. Другой источник писал в Facebook (@salamiehcafe), что сирийская авиация бомбила зоны дислокации боевиков в деревне Ар Раджан. Ранее боевики «Джебхат ан-Нусры» открыли огонь по жилым районам города Саламия. Сирийская арабская армия (САА) в свою очередь провела артиллерийский обстрел позиций радикалов в районе населенного пункта Хорбнафсе.

Провинция Хасака

Полиция курдских Отрядов народной самообороны (YPG) арестовала четырех молодых людей на рынке в деревне Рас Аль Аин для дальнейшей принудительной мобилизации. Об этом сообщил местный источник в Twitter (@soheb1199).

«Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил» призывает мирных жителей Хасаки выйти на демонстрацию против федеральных выборов в Курдистане, пишет местный источник в Twitter (@soheb1199). Акция протеста должна состояться в воскресенье, 17 сентября, в городе Желян Бинер. Напомним, большая часть провинции Хасака контролируется курдскими военизированными формированиями. С порядками, навязываемыми курдами мирному населению, не согласны многие жители провинции. Ранее сообщалось, что родители школьников и учителя вышли на мирный митинг против курдской учебной программы в школах. Тогда в ответ на критику населения бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) открыли огонь по протестующим.

Ирак

Бойцы курдских отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» сорвали крупномасштабную атаку террористов ИГ на границе Ирака и Сирии. Hakm News пишет, что боестолкновения между курдскими ополченцами и боевиками «Исламского государства» наблюдались на территориях провинций Хамдания и Найнава, а также в пустыне Рамади. По данным информационного ресурса, противостояние продолжалось более двух часов. В результате бойцы «Хашд аш-Шааби» отбили масштабную атаку ИГИЛ на приграничные районы. В ходе боевых действий было уничтожено 2 автомобиля террористов «Исламского государства», а также находившиеся в них радикальные исламисты. Также бойцы курдского ополчения уничтожили в районе Абу Расин 12 террористов «Исламского государства». Об этом пишет военный источник в Twitter (@Hadialkabi).

ИГИЛ атаковало населенный пункт Насирия на юге Ирака, передает информационное агентство Al Arabiya. По данным местных источников в разных районах города взорвали себя два террориста-смертника. В результате терактов погибло 60 мирных жителей поселения, еще 80 человек получили ранения разной степени тяжести.

На севере провинции Багдад при внезапном нападении террористов ИГ на расположения правительственных войск было убито 13 солдат армии Ирака. По данным военного источника в Twitter (@newssd11) столкновение произошло в районе Аль Мхешат неподалеку от города Баляд.

Местный источник в провинции Дияла сообщил в своем аккаунте в Twitter (@newssd11), что в районе Баакуба под минометным обстрелом террористов ИГ погибло четыре солдата иракской армии. Также в районе Ас Саадия 5-й полк армии Ирака обнаружил склад боеприпасов «Исламского государства». Об этом пишсал военный Twitter-канал (@HewarMaftuh2).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)