Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 
Новости Сирии
Сирия: ООН заявила об ухудшении положения мирных жителей в Ракке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ООН заявила об ухудшении положения мирных жителей в Ракке

    21:33  14 Сентября 2017
    67

    Сирия: ООН заявила об ухудшении положения мирных жителей в Ракке

    ООН, 14 сентября. В ООН заявили об ухудшении положения мирных жителей, не покинувших сирийский город Ракка. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    В организации отметили, что безопасность более 15 тысяч жителей вызывает серьезные опасения. Большинство из этих людей — женщины и дети, добавил Дюжаррик.

    Гуманитарная ситуация в городе плачевна, — цитирует представителя ООН РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что вопрос о возможном появлении «голубых касок» ООН в Сирии не обсуждался в ходе переговоров в Астане.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #оон #ракка #мирные жители
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5074

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3529

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5294

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8959

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30577
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        2918
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        9352
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        384
        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        16:03   14 Сентября 2017
        198