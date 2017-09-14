Сирия: ООН заявила об ухудшении положения мирных жителей в Ракке

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ООН, 14 сентября. В ООН заявили об ухудшении положения мирных жителей, не покинувших сирийский город Ракка. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В организации отметили, что безопасность более 15 тысяч жителей вызывает серьезные опасения. Большинство из этих людей — женщины и дети, добавил Дюжаррик.

Гуманитарная ситуация в городе плачевна, — цитирует представителя ООН РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вопрос о возможном появлении «голубых касок» ООН в Сирии не обсуждался в ходе переговоров в Астане.