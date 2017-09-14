Мощный взрыв прогремел на угольной шахте в Китае, есть жертвы

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Пекин, 14 сентября. Мощный взрыв прогремел на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Как сообщает в четверг агентство Associated Press, жертвами ЧП стали как минимум девять человек.

Согласно приведенным данным, трагедия произошла 13 сентября, однако информация о ней начала распространяться в СМИ спустя сутки.

17 горняков находились под землей во время взрыва. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время их жизни вне опасности.

Сейчас устанавливаются причины случившегося, проводится расследование.

Напомним, ранее стало известно, что на американской военной базе Форт-Брэгг произошел взрыв, в результате которого пострадали 15 военнослужащих.