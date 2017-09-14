США призвали Иракский Курдистан отложить референдум о независимости

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Вашингтон, 14 сентября. Референдуму о независимости Иракского Курдистана в настоящее время является опасным, властям автономии необходимо продумать переносе голосования. Об этом заявил спецпредставитель президента США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

По его словам, референдум об отделении Иракского Курдистана от Ирака является крайне опасным, так как не имеет международной поддержки на данный момент.

Ранее власти Иракского Курдистана заявили о намерении провести референдум о независимости 25 сентября. Кроме того, на 1 ноября в Иракском Курдистане намечены парламентские и президентские выборы.

* Организация запрещена на территории РФ.