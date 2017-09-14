Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

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Сирия, 14 сентября. САА при поддержке ВКС РФ взяли под контроль два поселения на востоке Хомса, SDF несут потери в противостоянии с ИГ* в Ракке, ИГ отступает на юг провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, поддерживают армию САР в Хомсе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, зачищают от ИГ окрестности Акербата.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, вынуждено отступает на юг Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в районе Саламии.

Курды: несут потери в противостоянии с ИГ в Ракке.

Международная коалиция: наносит удары по кварталам Ракки.

Провинция Дамаск

Боевики «Файлак ар-Рахман» выпустили видео противостояния армии САР в Дамаске. Запись опубликовал местный источник в Twitter (@Fox61A). На видео запечатлена оборона укрепленных районов «Файлак ар-Рахман». Видеоматериал демонстрирует, что в боях с правительственными войсками боевики радикальной оппозиции используют пулеметы, также в укрепрайонах группировки работают снайперы. Зафиксированное на видео столкновение происходило на трассе Дамаск-Хомс в Восточной Гуте.

Военный источник в Twitter (@BehzadMoezi) пишет, что сирийская армия провела ракетный обстрел позиций боевиков радикальной оппозиции в районе Джобар.

Провинция Хомс

ВКС России продолжают оказывать поддержку освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хомс. Iraqi News сообщает, что эффективные действия российской авиации позволили правительственным войскам Сирии установить контроль над населенными пунктами Онок аль-Хава и Хан.

Сирийский журналист сообщает в своем аккаунте в Twitter (@JulianRoepcke), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных оппозиционных группировок в городе Талбиса.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продолжает продвижение в Дейр эз-Зоре. Ранее сообщалось, что террористы ИГ под натиском российской авиации сбежали из района Аль-Багилия на противоположный берег Евфрата. Таким образом, эффективная работа ВКС РФ обеспечила освобождение кварталов города Дейр эз-Зор. Военный источник в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) сообщает, что армия САР установила контроль над радиовышкой в окрестностях Аль-Багилии, а также освободила от ИГ лагерь беженцев Сайка, расположенный в том же районе.

Также источник в Twitter (@oixl_w) пишет, что российская авиация нанесла ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства»* в окрестностях города Аль-Маядин.

Провинция Ракка

В районе Аль-Амин города Ракка сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в непосредственной близости от расположений Демократических сил Сирии (SDF). Информационное агентство Raqqa 24 сообщает на своей странице в Twitter (@24Raqqa), что в результате инцидента погиб один боец курдского отряда, еще двое ополченцев получили ранения. Ранее сообщалось, что в столкновения с террористами «Исламского государства» в районе мечети Аль Фаваз на улице Таль Абьяд снайперы ИГ убили шестерых бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Поддерживающие освободительную операцию Демократических сил Сирии (SDF) ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по кварталам города Ракка в районе дорожной развязки Ан Наим.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама продолжается совместная освободительная операция ВКС России и сирийской армии. По данным информационного агентства Al-Masdar News Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российской авиации зачистила от террористов «Исламского государства» деревню Гулиб аль-Тор, которая находится к югу от города Аль-Мабуджа. В ходе столкновения военнослужащие армии САР ликвидировали десятки радикальных исламистов. Утратившие контроль над территорией населенного пункта боевики ИГИЛ* были вынуждены отступать на юг провинции.

Также на территории региона продолжает развиваться конфликт между правительственными войсками и радикалами группировки «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*. ВВС Сирии при поддержке российских ВКС нанесли удары по укреплениям радикалов в районе Аль-Кунтра на западе Саламии, а также в деревне Ар Раджан.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)