Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 
Весь мир
Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

    22:30  14 Сентября 2017
    596

    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

    Сирия, 14 сентября. САА при поддержке ВКС РФ взяли под контроль два поселения на востоке Хомса, SDF несут потери в противостоянии с ИГ* в Ракке, ИГ отступает на юг провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, поддерживают армию САР в Хомсе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, зачищают от ИГ окрестности Акербата.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, вынуждено отступает на юг Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в районе Саламии.

    Курды: несут потери в противостоянии с ИГ в Ракке.

    Международная коалиция: наносит удары по кварталам Ракки.

    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

    Боевики «Файлак ар-Рахман» выпустили видео противостояния армии САР в Дамаске. Запись опубликовал местный источник в Twitter (@Fox61A). На видео запечатлена оборона укрепленных районов «Файлак ар-Рахман». Видеоматериал демонстрирует, что в боях с правительственными войсками боевики радикальной оппозиции используют пулеметы, также в укрепрайонах группировки работают снайперы. Зафиксированное на видео столкновение происходило на трассе Дамаск-Хомс в Восточной Гуте.

    Военный источник в Twitter (@BehzadMoezi) пишет, что сирийская армия  провела ракетный обстрел позиций боевиков радикальной оппозиции в районе Джобар.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

    ВКС России продолжают оказывать поддержку освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хомс. Iraqi News сообщает, что эффективные действия российской авиации позволили правительственным войскам Сирии установить контроль над населенными пунктами Онок аль-Хава и Хан.

    Сирийский журналист сообщает в своем аккаунте в Twitter (@JulianRoepcke), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных оппозиционных группировок в городе Талбиса.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

    Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продолжает продвижение в Дейр эз-Зоре. Ранее сообщалось, что террористы ИГ  под натиском российской авиации сбежали из района Аль-Багилия на противоположный берег Евфрата. Таким образом, эффективная работа ВКС РФ обеспечила освобождение кварталов города Дейр эз-Зор. Военный источник в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) сообщает, что армия САР установила контроль над радиовышкой в окрестностях Аль-Багилии, а также освободила от ИГ лагерь беженцев Сайка, расположенный в том же районе.

    Также источник в Twitter (@oixl_w) пишет, что российская авиация нанесла ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства»* в окрестностях города Аль-Маядин.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

    В районе Аль-Амин города Ракка сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в непосредственной близости от расположений Демократических сил Сирии (SDF). Информационное агентство Raqqa 24 сообщает на своей странице в Twitter (@24Raqqa), что в результате инцидента погиб один боец курдского отряда, еще двое ополченцев получили ранения. Ранее сообщалось, что в столкновения с террористами «Исламского государства» в районе мечети Аль Фаваз на улице Таль Абьяд снайперы ИГ убили шестерых бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК).  Поддерживающие освободительную операцию Демократических сил Сирии (SDF) ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по кварталам города Ракка в районе дорожной развязки Ан Наим.

    Провинция Хама

    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке

    На востоке провинции Хама продолжается совместная освободительная операция ВКС России и сирийской армии. По данным информационного агентства Al-Masdar News Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российской авиации зачистила от террористов «Исламского государства» деревню Гулиб аль-Тор, которая находится к югу от города Аль-Мабуджа. В ходе столкновения военнослужащие армии САР ликвидировали десятки радикальных исламистов. Утратившие контроль над территорией населенного пункта боевики ИГИЛ* были вынуждены отступать на юг провинции.

    Также на территории региона продолжает развиваться конфликт между правительственными войсками и радикалами группировки «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*. ВВС Сирии при поддержке российских ВКС нанесли удары по укреплениям радикалов в районе Аль-Кунтра на западе Саламии, а также в деревне Ар Раджан.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #ракка #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке
    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана
    Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков
    Сирия новости 14 сентября 16.30: шесть бойцов РПК убито ИГ в Ракке, ССА ведет бои с ИГ в Дамаске
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5070

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3529

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5294

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8957

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30571
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        2913
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        9322
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        383
        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        16:03   14 Сентября 2017
        198