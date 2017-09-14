Франция повысит эффективность борьбы с террористами

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Париж, 14 сентября. Французские власти планируют повысить эффективность борьбы с террористической угрозой на территории страны. Об этом журналистам заявил в четверг министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

«Речь не идет о сокращении числа военных. По-прежнему это семь тысяч мужчин и женщин из нашей армии, которые будут мобилизованы, 10 тысяч — в случае кризиса. Но мы хотим их передислоцировать», — отметил политик.

Напомним, французскую и российскую стороны беспокоит тот факт, что боевики так называемого «Исламского государства»* могут перебраться на территории других государств.

* Организация запрещена на территории РФ.